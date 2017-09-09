В России пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Десять человек, в том числе трое детей, пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В Нижневартовском районе при столкновении поезда с грузовиком пострадали десять человек, трое из них дети", — сказал собеседник агентства.

Представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости, что вагоны пассажирского поезда сообщением Адлер — Нижневартовск не сошли с рельсов после столкновения с КамАЗом на железнодорожном переезде.

В конце августа пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом на железнодорожной станции на севере Польши, 21 человек, в том числе четыре ребенка, получил ранения.