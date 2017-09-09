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    В России пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие

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    В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа при столкновении поезда с грузовиком пострадали десять человек, трое из них дети, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
    На месте столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе России, 9 сентября 2017
    Фото : Денис Бородин, ria.ru

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Десять человек, в том числе трое детей, пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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    "В Нижневартовском районе при столкновении поезда с грузовиком пострадали десять человек, трое из них дети", — сказал собеседник агентства.

    Представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости, что вагоны пассажирского поезда сообщением Адлер — Нижневартовск не сошли с рельсов после столкновения с КамАЗом на железнодорожном переезде.

    В конце августа пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом на железнодорожной станции на севере Польши, 21 человек, в том числе четыре ребенка, получил ранения.

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