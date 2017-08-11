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11.08.201721:47
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    Фотоленты

    В египетской Александрии столкнулись два поезда: десятки погибших (18+)

    (обновлено: )38
    В Египте столкнулись поезда
    В Египте столкнулись поезда
    В Египте столкнулись поезда, 11 августа 2017
    В Египте столкнулись поезда
    В Египте столкнулись поезда
    В Египте столкнулись поезда, 11 августа 2017
    В Египте столкнулись поезда, 11 августа 2017
    В Египте столкнулись поезда
    В Египте столкнулись поезда.
    youm7.com
    В Египте столкнулись поезда
    В Египте столкнулись поезда.
    youm7.com
    В Египте столкнулись поезда, 11 августа 2017
    В Египте столкнулись поезда, 11 августа 2017
    twitter.com/LooseGuard
    В Египте столкнулись поезда
    В Египте столкнулись поезда
    Youm7
    В Египте столкнулись поезда
    В Египте столкнулись поезда
    Youm7
    В Египте столкнулись поезда, 11 августа 2017
    В Египте столкнулись поезда, 11 августа 2017
    twitter.com/PressTV
    В Египте столкнулись поезда, 11 августа 2017
    В Египте столкнулись поезда, 11 августа 2017
    twitter.com/PressTV

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    В Египте столкнулись поезда.

    В пригороде египетской Александрии столкнулись два поезда, в результате чего, по последним данным, погибли 36 человек, свыше 120 получили ранения.

    Поезд Каир — Александрия въехал в состав Порт-Саид — Александрия.

    В ходе аварии несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие направлены в местные клиники.

    Смотрите также: Столкновение поездов в Египте. Первые видеокадры с места катастрофы

    Египет печально известен большим числом транспортных аварий, в основном из-за плохого состояния дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.

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