В египетской Александрии столкнулись два поезда: десятки погибших (18+)

В пригороде египетской Александрии столкнулись два поезда, в результате чего, по последним данным, погибли 36 человек, свыше 120 получили ранения.

Поезд Каир — Александрия въехал в состав Порт-Саид — Александрия.

В ходе аварии несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие направлены в местные клиники.

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Египет печально известен большим числом транспортных аварий, в основном из-за плохого состояния дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.