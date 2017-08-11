наверх
11.08.201718:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число жертв ж/д катастрофы в Египте возросло до 36, ранены 120 человек

    (обновлено: )1
    Поезд Каир - Александрия въехал в состав Порт-Саид - Александрия. В ходе аварии несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие направлены в местные клиники.
    В Египте столкнулись поезда
    Youm7

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Число жертв столкновений двух поездов в пригороде египетской Александрии возросло до 36 человек, свыше 120 получили ранения, заявил СМИ официальный представитель минздрава республики.

    Ранее местные СМИ сообщали о 28 погибших. Поезд Каир — Александрия въехал в состав Порт-Саид — Александрия.

    В ходе аварии несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие направлены в местные клиники.

    Смотрите также: Столкновение поездов в Египте. Первые видеокадры с места катастрофы

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Драка и перестрелка на пляже в Полтаве
    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Праздничный стол
    Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев