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    Столкновение поездов в Египте. Первые видеокадры с места катастрофы

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    Генеральный прокурор Египта Набиль Садик распорядился начать расследование причин столкновения двух поездов жертвами которого стали десятки человек, сообщается в заявлении надзорного ведомства.
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    Число жертв столкновения двух поездов в пригороде египетской Александрии возросло до двадцати восьми человек, свыше семидесяти получили ранения, сообщает портал издания "Аль-Ахрам" со ссылкой на неназванные источники.

    Ранее сообщалось о как минимум 20 погибших и 50 раненых. Пострадавшие направлены в местные клиники.

    Генеральный прокурор Египта Набиль Садик распорядился начать расследование причин столкновения двух поездов жертвами которого стали десятки человек, сообщается в заявлении надзорного ведомства.

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