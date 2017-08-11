Столкновение поездов в Египте. Первые видеокадры с места катастрофы

Число жертв столкновения двух поездов в пригороде египетской Александрии возросло до двадцати восьми человек, свыше семидесяти получили ранения, сообщает портал издания "Аль-Ахрам" со ссылкой на неназванные источники.

Ранее сообщалось о как минимум 20 погибших и 50 раненых. Пострадавшие направлены в местные клиники.

Генеральный прокурор Египта Набиль Садик распорядился начать расследование причин столкновения двух поездов жертвами которого стали десятки человек, сообщается в заявлении надзорного ведомства.