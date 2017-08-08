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    В Египте украинец уберег туристку от акулы

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    Украинец спас в Египте туристку от акулы
    turprofi.com.ua

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Турист из западной Украины, отдыхавший с женой в Марса-Алам, вытащил на себе из моря раненую девушку. Акула плавала вокруг, однако туристы спаслись, сообщает Турпрофи.

    Так, 52-летний предприниматель из Ужгорода Михаил Волошин прилетел в Египет 5 августа и сразу начал с подвига. По его словам, он не планировал никого спасать – просто так получилось. Сразу по прилету украинец взял видеокамеру и побежал вместе с женой снимать рыб. Как рассказал Михаил, они с женой ныряли с пирса и любовались кораллами.

    Неподалеку плавала группа туристов из Австрии, в том числе 20-летняя девушка. Что-то рядом с ней происходило, и Михаил подплыл поближе – посмотреть. Вдруг выплыла акула и вырвала из левой части живота ныряльщицы кусок мяса. Когда девушка начала кричать, Михаил подплыл, раненая ухватилась за него, а дальше украинцу ничего не оставалось, как грести к понтону. Все это время акула кружила рядом, однако люди выбрались. Спасатель бросил им круг.

    К счастью, больше никто от акулы не пострадал. Раненую девушку, по данным персонала гостиницы, увезли в госпиталь Хургады.

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