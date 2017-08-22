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    Два поезда столкнулись в Филадельфии, более 30 пострадавших

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    По данным представителя местного транспортного управления Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Хизер Рэферн, прибывший в населенный пункт скоростной поезд въехал в пустой состав, который находился на станции.
    Полицейский эскорт сопровождает скорую в США. Архивное фото
    Associated Press Mike Groll

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Скоростной поезд столкнулся с составом на железнодорожной станции в пригороде американского города Филадельфия, 33 человека получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

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    Инцидент произошел около 00.15 (7.15 по Киеву) вторника в населенном пункте Аппер Дерби. По данным представителя местного транспортного управления Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) Хизер Рэферн, прибывший в населенный пункт скоростной поезд въехал в пустой состав, который находился на станции. Всего в поезде находились 33 человека.

    По данным мэра города Николаса Микоззи, четыре человека получили серьезные ранения, все пострадавшие доставлены в больницы.

    Напомним, ранее в Египте столкнулись поезда, следовавшие из Каира и из Порт-Саида. По данным минздрава Египта, 42 человека погибли и свыше 170 получили ранения. По данным СМИ, причиной трагедии могла стать ошибка семафорщика.

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