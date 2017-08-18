наверх
18.08.201711:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Генерал в метро: сеть взорвала поездка Полторака в киевской подземке

    (обновлено: )28310
    Советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал фото, на которых министр обороны Степан Полторак едет в киевском метрополитене. По словам Бирюкова, решение проехаться в метро генералу армии было принято из-за пробок в городе.
    Степан Полторак в метро Киева
    Фото со страницы Юрия Бирюкова в Facebook

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Глава Министерства обороны Степан Полторак из-за пробок в Киеве спустился в метрополитен. Фото министра на своей странице в Facebook опубликовал советник президента Украины Юрий Бирюков.

    Фото со страницы Юрия Бирюкова в Facebook
    Полторак в киевском метрополитене

    "Ну, а что, ну, пробки же. Так и едем на парад", — подписал снимок Бирюков.

    Отметим, в сети активно обсуждают фото.

    "Это какая-то другая страна. Это не УССР, которая существовала до марта 2014 года. Все не привыкну", — написала Елена Волхонская.

    Скриншот с Facebook

    "Генерал в метро. Я был бы в шоке", — добавил Val Powler.

    Скриншот с Facebook

    Ранее сообщилось, Полторак считает, что предстоящие учения "Запад-2017", которые планируется провести осенью, являются угрозой не только для Украины, но и для любой страны Европы, имеющей общую границу с РФ. Ранее министр заявлял, что Киев не исключает возможности провокаций со стороны РФ под надуманными предлогами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Мужчина, который устроил драку на улице Черновцов
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Руслан Бортник
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Вирус Коксаки
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину