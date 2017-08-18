Генерал в метро: сеть взорвала поездка Полторака в киевской подземке

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Глава Министерства обороны Степан Полторак из-за пробок в Киеве спустился в метрополитен. Фото министра на своей странице в Facebook опубликовал советник президента Украины Юрий Бирюков.

Фото со страницы Юрия Бирюкова в Facebook Полторак в киевском метрополитене

"Ну, а что, ну, пробки же. Так и едем на парад", — подписал снимок Бирюков.

Отметим, в сети активно обсуждают фото.

"Это какая-то другая страна. Это не УССР, которая существовала до марта 2014 года. Все не привыкну", — написала Елена Волхонская.

Скриншот с Facebook

"Генерал в метро. Я был бы в шоке", — добавил Val Powler.

Скриншот с Facebook

Ранее сообщилось, Полторак считает, что предстоящие учения "Запад-2017", которые планируется провести осенью, являются угрозой не только для Украины, но и для любой страны Европы, имеющей общую границу с РФ. Ранее министр заявлял, что Киев не исключает возможности провокаций со стороны РФ под надуманными предлогами.