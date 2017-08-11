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    Названа причина столкновения двух поездов в Египте

    (обновлено: )33
    По информации египетских СМИ, два поезда столкнулись из-за того, что работник железной дороги дал ошибочный сигнал семафора. В аварии погибли 36 человек.
    В Египте столкнулись поезда
    Youm7

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что причиной столкновения двух поездов в Египте, жертвами которого стали 36 человек, стала ошибка регулирующего сигналы семафора работника станции, сообщает издание "Youm7".

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    "Причиной, приведшей к этому происшествию, стал ошибочный сигнал семафора, который дал работник железной дороги", — приводит издание слова главы города.

    В ходе аварии несколько вагонов поездов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие направлены в местные клиники.

    Как ранее сообщалось, поезд, следовавший в Александрию из Каира, в пятницу въехал в остановившийся состав, направлявшийся в этом же направлении из другого египетского города — Порт-Саид.

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