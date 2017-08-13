В Египте задержаны машинисты столкнувшихся поездов

Как сообщает государственное агентство Египта MENA, вместе с машинистами задержаны и их помощники. Срок их заключения под стражу составит пятнадцать дней. Следствие намерено взять у них анализы мочи и крови для того, чтобы выяснить, не употребляли ли задержанные наркотические вещества.
В пятницу на линии в пригороде Александрии столкнулись поезда, следовавшие из Каира и из Порт-Саида. По данным минздрава Египта, 42 человека погибли и свыше 170 получили ранения. По данным СМИ, причиной трагедии могла стать ошибка семафорщика.