В Египте задержаны машинисты столкнувшихся поездов

youm7.com В египетской Александрии столкнулись два поезда: десятки погибших (18+) Прокуратура египетского города Александрия постановила задержать машинистов двух столкнувшихся поездов, в результате аварии которых погибли десятки человек.

Как сообщает государственное агентство Египта MENA, вместе с машинистами задержаны и их помощники. Срок их заключения под стражу составит пятнадцать дней. Следствие намерено взять у них анализы мочи и крови для того, чтобы выяснить, не употребляли ли задержанные наркотические вещества.

В пятницу на линии в пригороде Александрии столкнулись поезда, следовавшие из Каира и из Порт-Саида. По данным минздрава Египта, 42 человека погибли и свыше 170 получили ранения. По данным СМИ, причиной трагедии могла стать ошибка семафорщика.