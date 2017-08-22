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    Резко возросло число раненных при столкновении поездов в США

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    По данным мэра Аппер Дерби Николаса Микоззи, четыре человека получили серьезные ранения в результате аварии, все пострадавшие доставлены в больницы.
    Скорая в США. Архивное фото
    Associated Press Gerry Broome

    КИЕВ, 22 авг – РИА Новости Украина. В результате столкновении скоростного поезда со стоящим на железнодорожной станции в пригороде американского города Филадельфия пустым составом пострадали 42 человека.

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    Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местного транспортного управления.

    "Все 42 человека, находившиеся в движущемся поезде, были ранены. Предположительно, их жизни ничего не угрожает", — заявила представитель местного транспортного управления Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) Хизер Рэдферн. По ее словам, власти начали расследование причин аварии.

    По данным мэра Аппер Дерби Николаса Микоззи, четыре человека получили серьезные ранения, все пострадавшие доставлены в больницы.

    Инцидент произошел около 00.15 вторника в населенном пункте Аппер Дерби. По данным SEPTA, прибывший на станцию скоростной поезд въехал в пустой состав. Ранее сообщалось, что в поезде находились 33 человека.

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