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    Лавров о закрытии консульства: США исполняют индивидуальный брейк-данс

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (521)

    (обновлено: )18060
    Как отметил Сергей Лавров, необходима нормальная двусторонняя политическая атмосфера, однако "для танго нужны двое", а США "исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не ищет ссоры с США.

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    "Как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной. Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам", — сказал он в ходе встречи со студентами МГИМО.

    По словам Лаврова, Москва искренне хочет, чтобы "двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной". "Но как вы знаете, для танго нужны двое, пока, по моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс", — отметил глава МИД РФ.

    Он указал, что в целом Россия будет по-прежнему продвигать позитивную повестку дня, взаимоуважительные подходы, будем искать и находить компромиссы".

    Ранее США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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