Решение о закрытии консульства РФ в Сан-Франциско принимал лично Трамп

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Решение о закрытии консульства РФ в Сан-Франциско, а также дипломатических зданий в Вашингтоне и Нью-Йорке принимал президент США Дональд Трамп, заявила пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Да, это решение принял президент", — сказала Сандерс на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

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Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.