В Москве назвали действия СБУ в отношении Курбатовой похищением

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КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Москва считает действия Службы безопасности Украины в отношении корреспондента "Первого канала" похищением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По-другому, иначе, кроме как очередным похищением российского журналиста, — в данном случае, корреспондентки Первого канала Анны Курбатовой — по-другому квалифицировать это сложно", — сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.

По словам Захаровой, "вся эта ситуация шокировала". "Не менее этого шокировало то, что мы не услышали ни от одного высокопоставленного представителя зарубежных стран какой-либо квалификации данных действий Киева", — констатировала российский дипломат.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы. Гитлянская заявляла, что российская журналистка Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда на три года.