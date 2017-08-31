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    Россия

    В Москве назвали действия СБУ в отношении Курбатовой похищением

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    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ (17)

    (обновлено: )16071
    Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, шокировало то, что в России не услышали ни от одного высокопоставленного представителя зарубежных стран какой-либо квалификации данных действий Киева.
    Российская журналистка Анна Курбатова, работавшая в Украине
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Москва считает действия Службы безопасности Украины в отношении корреспондента "Первого канала" похищением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP
    Свобода слова по-украински. ЧП и скандалы с журналистами РФ в Украине

    "По-другому, иначе, кроме как очередным похищением российского журналиста, — в данном случае, корреспондентки Первого канала Анны Курбатовой — по-другому квалифицировать это сложно", — сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.

    По словам Захаровой, "вся эта ситуация шокировала". "Не менее этого шокировало то, что мы не услышали ни от одного высокопоставленного представителя зарубежных стран какой-либо квалификации данных действий Киева", — констатировала российский дипломат.

    В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы. Гитлянская заявляла, что российская журналистка Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда на три года.

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