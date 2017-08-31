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    Аналитика и комментарии

    Хроника 30 августа: выдворение российской журналистки, обстрел в Днепре, досмотры в Одессе

    Тема:

    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ (13)

    (обновлено: )7410
    Накануне из Украины выдворили российскую журналистку Анну Курбатову, в Днепре обстреляли детскую больницу, армия Украины вошла в ТОП-30 армий мира, а в Одесской области ввели досмотр личных вещей и автомобилей.
    Российская журналистка Анна Курбатова, работавшая в Украине
    Фото из открытых источников

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В среду, 30 августа, суд отпустил Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца, Кабмин урезал зарплату генерального прокурора, в Николаеве пытались взорвать семью депутата, а Земельный суд Вены решил не экстрадировать олигарха Дмитрия Фирташа в Испанию. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    СБУ депортировало из Украины журналистку Первого канала

    Накануне стало известно, что журналистку российского Первого канала Курбатову задержали в Киеве. Позднее в СБУ заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. В итоге журналистку выдворили из страны, запретив въезд на три года. Ранее Курбатова попала в базу данных скандального сайта "Миротворец". Авторы сайта обвинили журналистку в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.

    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    REUTERS KCNA/via REUTERS
    Фотоитоги 30 августа: запуск КНДР ракеты, оползень под Одессой, дело Шуфрича-младшего

    В Днепре обстреляли детскую больницу

    Детская областная клиническая больница №1 в Днепре подверглась обстрелу в ночь на среду, сообщают местные СМИ. В результате инцидента повреждены окна в манипуляционной приемного отделения и на лестничной клетке, а также в здании административно-хозяйственной части. Издание "Информатор" отмечает, что больница не впервые подвергается обстрелу. Так, с апреля текущего года медучреждение обстреливалось шесть раз. 

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    Досмотр личных вещей и автомобилей в Одесской области

    На территории Одесской области правоохранительными органами вводится досмотр личных вещей граждан и транспортных средств. Как сообщили в Нацполиции Одесской области, ряд мер вызваны усилением безопасности и недопущением проявлений преступлений с использованием оружия и взрывных устройств. Полиция призвала граждан с пониманием отнестись к данным мерам.

    Армия Украины вошла в ТОП-30 армий мира

    Международная компания Global Firepower составила рейтинг лучших армий мира в 2017 году, где оказались и Вооруженные силы Украины. В 2017 году Украина оказалась на 30-м месте, между Швецией и Мьянмой, с показателем 0.5664 (идеальный показатель 0). Первое место уже не первый раз заняла армия США, второе — Россия. В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

    Александр Турчинов о готовности ВСУ. Видео
    Канал на Youtube Turchynov
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    Кабмин урезал зарплату генерального прокурора

    Кабинет министров на заседании в среду принял решение по отмене нормы оклада генпрокурора в 18,5 минимальных заработных плат. Также отменены нормы окладов первого заместителя генерального прокурора и зама. Своим решением правительство установило размер должностного оклада генерального прокурора в сумме 37 тысяч грн, первого заместителя — 34 тысячи грн, заместителя — 32 тысячи грн.

    Фирташ не будет экстрадирован в Испанию

    Земельный суд Вены решил не экстрадировать олигарха Дмитрия Фирташа в Испанию. По информации СМИ, такое решение было принято на основании того, что суд в Барселоне не смог обосновать европейский ордер на арест Фирташа, выданный в связи с подозрениями в отмывании денег и создании криминальной группировки. 

    Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки

    Шевченковской районный суд отпустил Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца. Прокуратура инкриминирует Шуфричу-младшему нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. По этой статье подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы. На минувших выходных Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. 

    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший во время заседания Шевченковского райсуда по избранию меры пресечения, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    УНИАН
    Суд избирает меру пресечения Шуфричу-младшему. Первые кадры

    В Николаеве пытались взорвать семью депутата

    Неизвестные подложили взрывное устройство в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado депутата Николаевского городского совета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого. Об этом сообщил сам политик. "Сегодня утром я как обычно вёз ребёнка и жену на работу и детский сад, но какие-то ублюдки хотели подорвать мою семью! Сработало дистанционное устройство взрывчатки", — написал Жвавый на своей странице в Facebook.

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    Генеральная ассамблея ООН в 2011 году выразила в своей резолюции серьезную обеспокоенность тем, что в мире растет количество насильственных исчезновений людей. В эту категорию включаются аресты, задержания и похищения. Генеральная ассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений.

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