Хроника 30 августа: выдворение российской журналистки, обстрел в Днепре, досмотры в Одессе

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 30 августа, суд отпустил Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца, Кабмин урезал зарплату генерального прокурора, в Николаеве пытались взорвать семью депутата, а Земельный суд Вены решил не экстрадировать олигарха Дмитрия Фирташа в Испанию. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

СБУ депортировало из Украины журналистку Первого канала

Накануне стало известно, что журналистку российского Первого канала Курбатову задержали в Киеве. Позднее в СБУ заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. В итоге журналистку выдворили из страны, запретив въезд на три года. Ранее Курбатова попала в базу данных скандального сайта "Миротворец". Авторы сайта обвинили журналистку в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.

В Днепре обстреляли детскую больницу

Детская областная клиническая больница №1 в Днепре подверглась обстрелу в ночь на среду, сообщают местные СМИ. В результате инцидента повреждены окна в манипуляционной приемного отделения и на лестничной клетке, а также в здании административно-хозяйственной части. Издание "Информатор" отмечает, что больница не впервые подвергается обстрелу. Так, с апреля текущего года медучреждение обстреливалось шесть раз.

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Досмотр личных вещей и автомобилей в Одесской области

На территории Одесской области правоохранительными органами вводится досмотр личных вещей граждан и транспортных средств. Как сообщили в Нацполиции Одесской области, ряд мер вызваны усилением безопасности и недопущением проявлений преступлений с использованием оружия и взрывных устройств. Полиция призвала граждан с пониманием отнестись к данным мерам.

Армия Украины вошла в ТОП-30 армий мира

Международная компания Global Firepower составила рейтинг лучших армий мира в 2017 году, где оказались и Вооруженные силы Украины. В 2017 году Украина оказалась на 30-м месте, между Швецией и Мьянмой, с показателем 0.5664 (идеальный показатель 0). Первое место уже не первый раз заняла армия США, второе — Россия. В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Кабмин урезал зарплату генерального прокурора

Кабинет министров на заседании в среду принял решение по отмене нормы оклада генпрокурора в 18,5 минимальных заработных плат. Также отменены нормы окладов первого заместителя генерального прокурора и зама. Своим решением правительство установило размер должностного оклада генерального прокурора в сумме 37 тысяч грн, первого заместителя — 34 тысячи грн, заместителя — 32 тысячи грн.

Фирташ не будет экстрадирован в Испанию

Земельный суд Вены решил не экстрадировать олигарха Дмитрия Фирташа в Испанию. По информации СМИ, такое решение было принято на основании того, что суд в Барселоне не смог обосновать европейский ордер на арест Фирташа, выданный в связи с подозрениями в отмывании денег и создании криминальной группировки.

Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки

Шевченковской районный суд отпустил Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца. Прокуратура инкриминирует Шуфричу-младшему нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. По этой статье подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы. На минувших выходных Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость.

В Николаеве пытались взорвать семью депутата

Неизвестные подложили взрывное устройство в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado депутата Николаевского городского совета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого. Об этом сообщил сам политик. "Сегодня утром я как обычно вёз ребёнка и жену на работу и детский сад, но какие-то ублюдки хотели подорвать мою семью! Сработало дистанционное устройство взрывчатки", — написал Жвавый на своей странице в Facebook.

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Генеральная ассамблея ООН в 2011 году выразила в своей резолюции серьезную обеспокоенность тем, что в мире растет количество насильственных исчезновений людей. В эту категорию включаются аресты, задержания и похищения. Генеральная ассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений.