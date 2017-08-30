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    Россия

    В Москве грузовик въехал в людей

    (обновлено: )14510
    Как говорится в сообщении, пострадавшими в данном ДТП стали две женщины. Водитель грузовика скрылся с места аварии. В настоящее время ведется поиск нарушителя.
    Автомобили скорой помощи в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина.  На улице Каретный Ряд в центре Москвы грузовой автомобиль сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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    Отмечается, что пострадавшими в этом ДТП стали две женщины. Водитель грузовика скрылся с места аварии. Сейчас ведётся его поиск.

    Объявлен план "Перехват".

    В минувшую пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море в Краснодарском крае, погибли 19 челоевк.

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