Падение автобуса в море на Кубани: увеличилось число погибших

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В больнице умер один из пострадавших в ДТП с автобусом с рабочими на Кубани.

Таким образом, число погибших увеличилось до 19, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.

"При падении вахтового автобуса в акваторию Черного моря погибли 19 человек: один из пострадавших скончался в лечебном учреждении, остаются в больнице 19 человек", — сказал собеседник агентства.

В минувшую пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море в Краснодарском крае.

Сообщалось о 18 погибших, были спасены 33.