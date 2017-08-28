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    Россия

    Падение автобуса в море на Кубани: увеличилось число погибших

    (обновлено: )104
    По данным источника, при падении вахтового автобуса в акваторию Черного моря погибли 19 человек: один из пострадавших скончался в лечебном учреждении, остаются в больнице 19 человек.
    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    mchs.gov.ru

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В больнице умер один из пострадавших в ДТП с автобусом с рабочими на Кубани.

    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    inforesist.org
    Падение автобуса в море в России: кадры с места ЧП

    Таким образом, число погибших увеличилось до 19, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.

    "При падении вахтового автобуса в акваторию Черного моря погибли 19 человек: один из пострадавших скончался в лечебном учреждении, остаются в больнице 19 человек", — сказал собеседник агентства.

    В минувшую пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море в Краснодарском крае.

    Сообщалось о 18 погибших, были спасены 33.

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