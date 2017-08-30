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    Первый канал продолжит работу в Киеве - заявление

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    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ (8)

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    Как заявил замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов, российская аудитория нуждается в репортажах из Киева. Он добавил, что телеканалу будут помогать, как это делают и сейчас, граждане Украины.
    ТТЦ Останкино
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Первый канал продолжит работу в Киеве, несмотря на действия местных властей в отношении российских журналистов, так как аудитория телеканала нуждается в репортажах с Украины, заявил замгендиректора Первого канала, глава дирекции информационных программ Кирилл Клейменов в эфире передачи "Время покажет".

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    "Мы будем продолжать, будем работать. Наша аудитория нуждается в репортажах из Киева", — сказал Клейменов, комментируя дискуссию о том, продолжат ли российские корреспонденты работать в Украине, несмотря на отношение к ним местных властей.

    Он также отметил, что телеканалу будут помогать, как это делают и сейчас, граждане Украины. По его словам, в частности, украинские граждане помогали снимать комментарии обычных людей на улицах Киева об их отношении ко Дню независимости Украины и атмосфере празднования, используемые в сюжете Курбатовой.

    Ранее стало известно, что в среду Курбатова была похищена неизвестными в Киеве. Телеканал не исключил ее задержания сотрудниками СБУ.

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