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    В России горел крупнейший оборонный завод

    (обновлено: )60813
    Сообщается, что открытое горение на территории крупного оборонного завода "Уралвагонзаводе" ликвидировано на площади 150 квадратных метров. Из цеха выведено 50 человек.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 авг – РИА Новости Украина. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на территории крупного оборонного завода "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле на площади 150 квадратных метров, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Открытое горение ликвидировано на площади 150 квадратных метров. Из цеха выведено 50 человек. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, технологический процесс на мероприятии не нарушен.

    Он отметил, что в настоящий момент пожарные ведут проливку.

    Сообщалось, что возгорание возникло в покрасочном цеху.

    Ранее сообщалось, что пожар  охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

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