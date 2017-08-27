В России горел крупнейший оборонный завод

КИЕВ, 27 авг – РИА Новости Украина. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на территории крупного оборонного завода "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле на площади 150 квадратных метров, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Открытое горение ликвидировано на площади 150 квадратных метров. Из цеха выведено 50 человек. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, технологический процесс на мероприятии не нарушен.

Он отметил, что в настоящий момент пожарные ведут проливку.

Сообщалось, что возгорание возникло в покрасочном цеху.

Ранее сообщалось, что пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.