В России упал в реку микроавтобус

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В России недалеко от поселка Кошурниково на юге Красноярского края в реку Джебт упал микроавтобус, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Сообщается, что микроавтобус направлялся из Кызыла в Иркутск. По предварительным данным, пострадавших нет, четырех человек доставили отогреваться в больницу.

По словам Юрченко, авария произошла в субботу утром. В микроавтобусе находились 13 пассажиров и два водителя.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал с дороги и упал в реку. Четыре человека доставили в больницу, госпитализировали, так как люди промокли в холодной воде, чтобы отогрелись. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", — сказал он.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, трасса не перекрыта.

Ранее сообщалось, что автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты в Темрюкском районе Краснодарского края. Число погибших в результате падения в море автобуса составило, по последним данным, 17 человек, спасены 27 человек.