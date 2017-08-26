наверх
26.08.201708:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России упал в реку микроавтобус

    Тема:

    Падение автобуса с моста в России (9)

    (обновлено: )89
    Микроавтобус, в котором находились 13 пассажиров и два водителя, следовал в Иркутск. Пострадавших в результате инцидента нет, однако четырех человек отправили в больницу отогреваться.
    Скорая помощь в России. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В России недалеко от поселка Кошурниково на юге Красноярского края в реку Джебт упал микроавтобус, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

    Смертельное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Думская.net
    Смертельное ДТП в Одессе. Женщина с детьми в авто протаранила автобус

    Сообщается, что микроавтобус направлялся из Кызыла в Иркутск. По предварительным данным, пострадавших нет, четырех человек доставили отогреваться в больницу.

    По словам Юрченко, авария произошла в субботу утром. В микроавтобусе находились 13 пассажиров и два водителя.

    "По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал с дороги и упал в реку. Четыре человека доставили в больницу, госпитализировали, так как люди промокли в холодной воде, чтобы отогрелись. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", — сказал он.

    В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, трасса не перекрыта.

    Ранее сообщалось, что автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты в Темрюкском районе Краснодарского края. Число погибших в результате падения в море автобуса составило, по последним данным, 17 человек, спасены 27 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция в Донбассе переходит на усиленный режим работы
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Донбасс. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Ураган "Харви" в США
    Удар стихии: на Техас обрушился ураган "Харви"
    Председатель комитета Государственной Думы РФ, депутат Алексей Пушков
    Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе