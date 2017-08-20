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    В России убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу

    (обновлено: )54801
    В воскресенье на улице возле кафе в Хабаровске произошла драка между двумя посетителями заведения. В ходе нее мужчина нанес несколько ударов другому мужчине, который оказался чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу.
    Андрей Драчев
    newsru.com

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу, сообщается на сайте регионального СК.

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    По данным ведомства, утром в воскресенье на улице возле кафе в Хабаровске произошла драка между двумя посетителями заведения. В ходе нее мужчина 1992 года рождения нанес несколько ударов мужчине 1985 года рождения. Местные СМИ сообщают, что погибший — Андрей Драчев.

    "От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. После совершения преступления злоумышленник скрылся. Его личность установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание. Отдельно необходимо отметить, что погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу", — говорится в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что активную роль в расследовании принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

    Напомним, 11 августа во время перестрелки на полтавском пляже был смертельно ранен известный в городе 20-летний спортсмен, боец ​​ММА (смешанные единоборства) Святослав Пелипенко.

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