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    Смертельная атака на кафе в Буркина-Фасо: убиты трое напавших

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    Нападение на кафе могло быть терактом. Как заявил министр связи страны Реми Данджину, власти начали расследование. Трое напавших были ликвидированы, однако в кафе еще остаются люди, уточняется в сообщении.
    Жительницы Республики Буркина Фасо.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Силы безопасности Буркина-Фасо ликвидировали троих напавших на кафе в Уагадугу, где погибли 17 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра связи страны Реми Данджину.

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    Данджину заявил, что трое напавших были ликвидированы, однако в кафе еще остаются люди.

    Ранее министр связи заявил, что не исключает, что нападение на кафе могло быть терактом. Он отметил, что власти начали расследование.

    Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка. Жертвами нападения стали 17 человек, 8 получили ранения.

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