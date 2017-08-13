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    Ласицкене: очень хотела услышать гимн России во время награждения

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    Российская прыгунья Мария Ласицкене, выступавшая в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, выиграла золото лондонского чемпионата мира с результатом 2,03 метра.
    Мария Ласицкене (АNA) в финальных соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате мира 2017 по легкой атлетике в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, завоевавшая золото чемпионата мира в Лондоне, заявила, что очень хотела услышать гимн России во время церемонии награждения.

    Ласицкене, выступавшая в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), выиграла золото лондонского чемпионата мира с результатом 2,03 метра, второй стала украинка Юлия Левченко (2,01), третьей — Камила Лицвинко из Польши (1,99). По регламенту в честь победы Ласицкене прозвучал гимн Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

    "Все услышали гимн IAAF, — сказала Ласицкене журналистам, отвечая на вопрос, что чувствовала в этот момент. — Конечно, очень хотелось услышать свой родной гимн. Но не буду на это тратить силы, их уже и так очень много потрачено. Результат есть — и это главное".

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мария Ласицкене (АNA), завоевавшая золотую медаль в прыжке в высоту среди женщин на чемпионате мира 2017 по легкой атлетике в Лондоне

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    Напомним, WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

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