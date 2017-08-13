Ласицкене: очень хотела услышать гимн России во время награждения

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, завоевавшая золото чемпионата мира в Лондоне, заявила, что очень хотела услышать гимн России во время церемонии награждения.

Ласицкене, выступавшая в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), выиграла золото лондонского чемпионата мира с результатом 2,03 метра, второй стала украинка Юлия Левченко (2,01), третьей — Камила Лицвинко из Польши (1,99). По регламенту в честь победы Ласицкене прозвучал гимн Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

"Все услышали гимн IAAF, — сказала Ласицкене журналистам, отвечая на вопрос, что чувствовала в этот момент. — Конечно, очень хотелось услышать свой родной гимн. Но не буду на это тратить силы, их уже и так очень много потрачено. Результат есть — и это главное".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Мария Ласицкене (АNA), завоевавшая золотую медаль в прыжке в высоту среди женщин на чемпионате мира 2017 по легкой атлетике в Лондоне

Смотрите также: Роковое невезение Болта в Лондоне: травма в финале эстафеты

Напомним, WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.