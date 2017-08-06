Болт проиграл 100-метровку на ЧМ в Лондоне

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Американец Джастин Гэтлин победил в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Олимпийский чемпион-2004 Гэтлин пробежал 100-метровку за 9,92 секунды. Вторым стал другой американец Кристиан Коулман (9,94), третьим – завершающий карьеру восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт (9,95). Для великого ямайца этот забег стал последним индивидуальным в карьере, ему осталось выступить в эстафете 4×100 метров.

После забега зрители освистали американца, который по ходу карьеры был дважды дисквалифицирован за применение допинга. Сам же Гэтлин встал на колени перед Болтом, однако ямаец довольно быстро поднял его на ноги и спортсмены обнялись.

Чемпионат мира в Лондоне завершится 13 августа.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт заявил, что его решение закончить карьеру после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне окончательное, несмотря на просьбу отца.