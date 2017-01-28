Усэйн Болт вернул золото ОИ-2008 из-за допинга Картера

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Ямайский бегун Усэйн Болт вернул золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в эстафете 4 по 100 метров, сообщает агентство Рейтер.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную Ямайки вместе с Усэйном Болтом золотой медали Олимпийских игр-2008 в Пекине в эстафете после перепроверки допинг-пробы члена команды Несты Картера, в образце которого были найдены следы запрещенного препарата метилгексанамина.

"Это сурово — то, что я должен отдать одну из своих медалей. И я уже отдал её обратно, потому что это было требование МОК", — сказал Болт.

В результате в активе Болта остается восемь золотых олимпийских медалей.

Ранее сообщалось, что сборная России, скорее всего, лишится еще двух медалей Олимпийских игр 2012 года из-за положительных допинг-проб у спортсменов, выявленных после перепроверки.