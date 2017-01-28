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    Усэйн Болт вернул золото ОИ-2008 из-за допинга Картера

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    По словам ямайского бегуна Усэйна Болта, отбирать золотую медаль у него из-за допинга члена команды Ямайки в эстафете Несты Картера было сурово, но он отдал её обратно, потому что это было требование МОК.
    Легкая атлетика. Финал. Представитель Ямайки Усэйн Болт пересекает финишную черту.
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Ямайский бегун Усэйн Болт вернул золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в эстафете 4 по 100 метров, сообщает  агентство Рейтер.

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    Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную Ямайки вместе с Усэйном Болтом золотой медали Олимпийских игр-2008 в Пекине в эстафете после перепроверки допинг-пробы члена команды Несты Картера, в образце которого были найдены следы запрещенного препарата метилгексанамина.

    "Это сурово — то, что я должен отдать одну из своих медалей. И я уже отдал её обратно, потому что это было требование МОК", — сказал Болт.

    В результате в активе Болта остается восемь золотых олимпийских медалей.

    Ранее сообщалось, что сборная России, скорее всего, лишится еще двух медалей Олимпийских игр 2012 года из-за положительных допинг-проб у спортсменов, выявленных после перепроверки.

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