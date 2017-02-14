КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Ямайский спринтер Усэйн Болт признан спортсменом года по версии академии Laureus, сообщается в официальном микроблоге премии в Twitter.
Торжественная церемония вручения наград Laureus Awards проходит во вторник в Монако. Решение о победителях премии принимают члены академии Laureus — выдающиеся спортсмены и функционеры современности. Восьмикратный олимпийский чемпион Болт получил эту премию в четвертый раз.
Your Laureus World Sportsman of the Year!⚡️— #Laureus17 (@LaureusSport) 14 февраля 2017 г.
Living legend @usainbolt wins a record-equaling 4th Laureus Award! 🏆🏆🏆🏆 #Laureus17 pic.twitter.com/XgaPcCYjMB
Помимо 30-летнего ямайца на звание "Спортсмен года" претендовали американские баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс, британский бегун Мо Фара, португальский футболист Криштиану Роналду и британский теннисист Энди Маррей.
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В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Болт завоевал три золотых награды – в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров.