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    Спорт

    Усэйн Болт: завершу карьеру, несмотря на желание отца

    (обновлено: )63
    Спортсмен отметил, что не готов пока говорить, какой результат способен показать на турнире. Ямаец вышел в полуфинал чемпионата мира в беге на 100 метров лишь с восьмым временем.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Первый день
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт заявил, что его решение закончить карьеру после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне окончательное, несмотря на просьбу отца.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Первый день

    "Мой отец хочет, чтобы я продолжал. Но я буду счастлив уйти из спорта после этого чемпионата мира", — цитирует Болта "Р-Спорт".

    Ямаец, вышедший в полуфинал чемпионата мира в беге на 100 метров лишь с восьмым временем и споткнувшийся на выходе из стартовых колодок, отметил, что не готов пока говорить, какой результат способен показать на турнире.

    "Забег был не таким гладким, как хотелось бы, но то, как я вернулся в него (после заминки на старте), показало, что я в неплохой форме. После полуфинала смогу сказать точнее", — сказал Болт.

    В четверг было объявлено, что 41-летний Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, решил уйти из профессионального бокса.

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