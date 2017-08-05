Усэйн Болт: завершу карьеру, несмотря на желание отца

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт заявил, что его решение закончить карьеру после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне окончательное, несмотря на просьбу отца.

"Мой отец хочет, чтобы я продолжал. Но я буду счастлив уйти из спорта после этого чемпионата мира", — цитирует Болта "Р-Спорт".

Ямаец, вышедший в полуфинал чемпионата мира в беге на 100 метров лишь с восьмым временем и споткнувшийся на выходе из стартовых колодок, отметил, что не готов пока говорить, какой результат способен показать на турнире.

"Забег был не таким гладким, как хотелось бы, но то, как я вернулся в него (после заминки на старте), показало, что я в неплохой форме. После полуфинала смогу сказать точнее", — сказал Болт.

В четверг было объявлено, что 41-летний Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, решил уйти из профессионального бокса.