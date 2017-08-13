Роковое невезение Болта в Лондоне: травма в финале эстафеты

Болт, который до этого старта заявлял, что испытывает "легкую боль", бежал на последнем четвертом рубеже, но на финишной прямой внезапно захромал, остановился и упал на дорожку.

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Британцы финишировали с результатом 37,47 секунды. Второе место заняли американцы (37,52). Тройку призеров замкнули японцы (38,04).

Эстафета стала для 30-летнего Болта, восьмикратного олимпийского чемпиона, последним стартом в спортивной карьере.