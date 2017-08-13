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    Роковое невезение Болта в Лондоне: травма в финале эстафеты

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    Ямаец Усэйн Болт получил травму и не смог финишировать в своем последнем старте в карьере - в финале эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, победу в дисциплине одержала сборная Великобритании.
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    Болт, который до этого старта заявлял, что испытывает "легкую боль", бежал на последнем четвертом рубеже, но на финишной прямой внезапно захромал, остановился и упал на дорожку.

    Смотрите также: Эпохально неудачный забег Болта на чемпионате мира в Лондоне

    Британцы финишировали с результатом 37,47 секунды. Второе место заняли американцы (37,52). Тройку призеров замкнули японцы (38,04).

    Эстафета стала для 30-летнего Болта, восьмикратного олимпийского чемпиона, последним стартом в спортивной карьере.

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