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    Фотоленты

    Голый и быстрые. Самые яркие моменты ЧМ по легкой атлетике

    (обновлено: )139
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Lucy Nicholson
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Dylan Martinez
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Dylan Martinez
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Dylan Martinez
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Phil Noble
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Dylan Martinez
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Dylan Martinez
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Dylan Martinez
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Lucy Nicholson
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Phil Noble
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Dylan Martinez
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Lucy Nicholson
    Чемпионат мира по легкой атлетике
    REUTERS Kai Pfaffenbach

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    Чемпионат мира по легкой атлетике запомнится не только яркими победами и досадными поражениями, но также тем, что перед решающим забегом на 100 метров с участием великого ямайца Усэйна Болта на дорожку Олимпийского стадиона в Лондоне выбежал абсолютно голый мужчина.

    Он пробежал около 50 метров, после чего его нейтрализовали сотрудники службы безопасности. Один из них передал голому мужчине жилет, чтобы тот смог прикрыться.

    Смотрите также: Голый мужчина выбежал на стадион перед последним забегом Усэйна Болта

    Американец Джастин Гэтлин победил в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Олимпийский чемпион-2004 Гэтлин пробежал 100-метровку за 9,92 секунды. Вторым стал другой американец Кристиан Коулман (9,94), третьим – завершающий карьеру восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт (9,95).

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    favoritekherson.co
    Фотоитоги 7 августа: резкая смена погоды в Украине и жуткая авария под Киевом

    Часть билетов на вечернюю сессию ЧМ в понедельник, 7 августа, была реализована по специальным ценам, символизирующим мировые рекорды выдающихся британских легкоатлетов.

    Так, в честь мирового рекорда Джонатана Эдвардса в тройном прыжке (18,29 метра) более 14 тысяч билетов было продано по цене 18 фунтов 29 пенни. Мировой рекорд бегуна на 110 метров с барьерами Колина Джексона (12,91 секунды) был отмечен продажей билетов по цене 12 фунтов 91 пенни. Также часть билетов была продана по цене 52 фунта 74 пенни в честь мирового рекорда Салли Ганнелл на дистанции 400 метров с барьерами.

    В настоящее время из всех вышеперечисленных мировых рекордов действующим является только достижение Эдвардса в тройном прыжке.

    Чемпионат мира проходит в Лондоне 4-13 августа. 

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