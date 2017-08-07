Голый и быстрые. Самые яркие моменты ЧМ по легкой атлетике

Чемпионат мира по легкой атлетике запомнится не только яркими победами и досадными поражениями, но также тем, что перед решающим забегом на 100 метров с участием великого ямайца Усэйна Болта на дорожку Олимпийского стадиона в Лондоне выбежал абсолютно голый мужчина.

Он пробежал около 50 метров, после чего его нейтрализовали сотрудники службы безопасности. Один из них передал голому мужчине жилет, чтобы тот смог прикрыться.

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Американец Джастин Гэтлин победил в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Олимпийский чемпион-2004 Гэтлин пробежал 100-метровку за 9,92 секунды. Вторым стал другой американец Кристиан Коулман (9,94), третьим – завершающий карьеру восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт (9,95).

Часть билетов на вечернюю сессию ЧМ в понедельник, 7 августа, была реализована по специальным ценам, символизирующим мировые рекорды выдающихся британских легкоатлетов.

Так, в честь мирового рекорда Джонатана Эдвардса в тройном прыжке (18,29 метра) более 14 тысяч билетов было продано по цене 18 фунтов 29 пенни. Мировой рекорд бегуна на 110 метров с барьерами Колина Джексона (12,91 секунды) был отмечен продажей билетов по цене 12 фунтов 91 пенни. Также часть билетов была продана по цене 52 фунта 74 пенни в честь мирового рекорда Салли Ганнелл на дистанции 400 метров с барьерами.

В настоящее время из всех вышеперечисленных мировых рекордов действующим является только достижение Эдвардса в тройном прыжке.

Чемпионат мира проходит в Лондоне 4-13 августа.