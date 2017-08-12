Юлия Левченко выиграла первую медаль для Украины на ЧМ в Лондоне

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Лондоне завершились соревнования чемпионата мира по легкой атлетике в секторе для прыжков высоту среди женщин, где украинка Юлия Левченко заняла второе место, сообщает официальный сайт соревнований.

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Украинка с первой попытки поочередно преодолела плану на высоте 1,84, 1,88, 1,92, 1,95, 1,97 и 1,99 метра и после последнего своего прыжка даже вышла в лидеры. На высоте 2 метра 01 сантиметр украинка преодолела планку со второй попытки завоевав серебро в борьбе с Камилой Ликвинко из Польши.

На высоте 2 метра 03 сантиметра украинка проиграла в борьбе за золото Марии Ласицкене из России. Результат 2,01 стал лучшим в карьере Левченко. Эта медаль стала первой для сборной Украины на чемпионате мира в Лондоне.

Ранее сообщалось, что американец Джастин Гэтлин победил в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Олимпийский чемпион-2004 Гэтлин пробежал 100-метровку за 9,92 секунды. Вторым стал другой американец Кристиан Коулман (9,94), третьим – завершающий карьеру восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт (9,95). Для великого ямайца этот забег стал последним индивидуальным в карьере, ему осталось выступить в эстафете 4×100 метров.