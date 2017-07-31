Бьем рекорды. Россиянка зарегистрировала в своей квартире 315 иностранцев

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости Украина. Полиция в Тюмени (Россия) выявила женщину, зарегистрировавшую в своей квартире более 300 иностранцев, сообщает в понедельник региональное управление МВД.

"С января по июль нынешнего года женщина незаконно зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одном из домов по улице Маршала Захарова, 315 иностранных граждан, уроженцев одного из государств СНГ, заведомо зная, что проживать они там не будут. При этом подозреваемая получала денежное вознаграждение в размере 500 рублей с человека", — уточняет УМВД.

По информации полиции, в отношении безработной женщины 1973 года рождения возбудили уголовное дело по статье "фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ".