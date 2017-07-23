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    Российские туристы с пятницы не могут вылететь из Турции

    Тема:

    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции (185)

    (обновлено: )203
    Сообщается, что российские туристы, которые должны были вылететь еще в пятницу, до сих пор остаются в Бодруме, так как авиакомпания не направила за ними самолет.
    Самолет
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ — 23 июл, РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Российские туристы третий день не могут вылететь домой из турецкого Бодрума рейсом авиакомпании iFly, сообщил РИА Новости дежурный по аэропорту Милас-Бодрум Уфук Чепе в воскресенье.

    Последствия мощного землетрясения в Турции
    DOGAN NEWS AGENCY / AFP
    Землетрясения в Эгейском море и фактор туризма

    "К сожалению, российские туристы, которые должны были вылететь еще в пятницу, до сих пор остаются в Бодруме, так как авиакомпания iFly не направила за ними самолет. Причины этого мне неизвестны. Туристы размещены в гостинице, обеспечены питанием", — сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что вылет ожидается сегодня днем. В генконсульстве РФ подтвердили РИА Новости, что туристы не могут вылететь в Россию. "Мы следим за ситуацией и находимся на связи с турецкой стороной", — сказал РИА Новости представитель российской дипмиссии.

    Вместе с тем, рейс на Екатеринбург 8Q-896 должен был отправиться в Анталью 23 июля в 04.20 по местному времени, но вылет отложили на 13.30, а затем на 20.00, совместив его с другим рейсом.

    Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,7, которое произошло в Эгейском море у побережья Турции.

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