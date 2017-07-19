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    Турция рассекретила данные об американских базах в Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (312)

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    По данным турецкого агентства, две авиабазы в районе Румейлан и провинции Эль-Хасака действуют с 2015 года. В 2016 году была открыта база в районе Хараб-Иск.
    Флаг США. Архивное фото
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    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало данные о месторасположении американских военных баз на территории Сирии.

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    По данным агентства, две авиабазы в районе Румейлан (Rmeilan) и провинции Эль-Хасака действуют с 2015 года. В марте 2016 года для размещения вертолетов была открыта база в районе Хараб-Иск (Harab Isk) города Айн-эль-Араб, которая также служит перевалочным пунктом на одном из маршрутов доставки военной помощи сирийским курдам.

    Кроме того, упомянуты еще три базы в провинции Эль-Хасака. На одной из них находятся сто военнослужащих США, на другой — около 150. Эти базы ориентированы на борьбу с боевиками ИГ. Как отмечает агентство, еще два пункта размещения войск США расположены в городе Манбидж, откуда проводятся операции против сил Свободной сирийской армии.

    Также сообщается еще о трех базах на севере провинции Ракка. На двух из них размещены не только американские, но и французские военные, пишет агентство. Третья используется для переброски снаряжения курдским силам, а также как центр связи сил коалиции и база для операций по нарушению коммуникаций боевиков ИГ, говорится в статье.

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    Агентство отмечает, что места размещения американских сил зачастую обозначены как "закрытая зона" и засекречены. Военнослужащие на базах поддерживают контакты для проведения авиаударов и артобстрелов, проводят подготовку местных сил, производят оперативное планирование. Там также размещаются подразделения, которые участвуют в активных боевых действиях.

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    По данным агентства, базы оснащены высокоманевренными артиллерийскими батареями, реактивными системами залпового огня, мобильным оборудованием для ведения разведывательной деятельности и бронемашинами, в частности Stryker.

    Также сообщается, что кроме непосредственно военных опорных пунктов США размещают своих военнослужащих там, где их сложнее было бы обнаружить: в жилых районах, лагерях "Демократического союза", на фабриках, которые можно быстро превратить в оперативные точки.

    Между Турцией и США обострились противоречия в связи с недавним решением американского президента Дональда Трампа поставлять вооружение сирийским курдам, ведущим борьбу против ИГ. Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон, считают террористической.

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