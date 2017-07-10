В России трехлетний мальчик выжил после падения с 9-го этажа

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту травмирования ребенка, выпавшего из окна девятого этажа, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел в воскресенье днем. Лежащего на земле рядом с жилым домом мальчика обнаружили прохожие. Они же вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов.

"Трехлетнего ребенка с травмами, характерными при падении с высоты — переломами различной степени тяжести, госпитализировали в одну из больниц города Кемерово. По предварительной информации, мальчик находился дома с бабушкой и старшей сестрой. Ребенок закрыл двери комнаты изнутри на защелку, забрался на окно и оперся на москитную сетку, которая не выдержала, мальчик выпал из окна 9 этажа", — сказали в ведомстве.

По оценкам следователей, москитная сетка смягчила удар, также ребенка спасло то, что он попал на кусты. Сотрудники СУСК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"В рамках проверки следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие несчастному случаю", — добавили в управлении.

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.