В Харькове парень выбросился из окна

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Харькове молодой человек получил тяжелые травмы в результате падения с высоты. Об этом сообщает областная полиция. По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью в переулке Баварского.

"Работники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 22-летний житель Сумской области. По предварительным данным, парень выпрыгнул из окна, расположенного на 4-м этаже дома, во время празднования выпускного", – рассказали в полиции.

Медики госпитализировали пострадавшего в реанимацию с перелом позвоночника, травматическим шоком, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.