наверх
08.06.201714:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове парень выбросился из окна

    (обновлено: )24301
    Работники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 22-летний житель Сумской области. По предварительным данным, парень выпрыгнул из окна, расположенного на 4-м этаже дома, во время празднования выпускного.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Харькове молодой человек получил тяжелые травмы в результате падения с высоты. Об этом сообщает областная полиция. По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью в переулке Баварского.

    Женщина выбросила дочь из окна. Видео
    Видео: 061.ua на Youtube
    В сети появилось видео, как мать выбрасывает дочь с 9 этажа (18+)

    "Работники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 22-летний житель Сумской области. По предварительным данным, парень выпрыгнул из окна, расположенного на 4-м этаже дома, во время празднования выпускного", – рассказали в полиции.

    Медики госпитализировали пострадавшего в реанимацию с перелом позвоночника, травматическим шоком, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.

    Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Рассмотрение дела Руслана Коцабы в Высшем специализированном суде
    Дело против журналиста Коцабы
    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
    Дипломатическая блокада Катара