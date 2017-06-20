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    Во Львове из окна многоэтажки выбросился мужчина

    (обновлено: )6210
    Около шести утра в полицию поступило сообщение о том, что на улице Широкой из окна жилого дома выпал мужчина. Следователи выясняют все детали трагического происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Во Львове 68-летний мужчина выпал из окна собственной квартиры на восьмом этаже. По предварительной версии, пенсионер покончил с собой.

    "Сегодня, 20 июня, около шести утра в полицию поступило сообщение о том, что на улице Широкой из окна жилого дома выпал мужчина", – сообщает львовская полиция.

    Следователи  выясняют все детали трагического происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

    Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.

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