Во Львове из окна многоэтажки выбросился мужчина

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Во Львове 68-летний мужчина выпал из окна собственной квартиры на восьмом этаже. По предварительной версии, пенсионер покончил с собой.

"Сегодня, 20 июня, около шести утра в полицию поступило сообщение о том, что на улице Широкой из окна жилого дома выпал мужчина", – сообщает львовская полиция.

Следователи выясняют все детали трагического происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.