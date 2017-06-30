Россия не будет расширять список продуктов при ответных мерах на санкции

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Правительство РФ при продлении ответных мер на санкции Запада не планирует расширять номенклатуру товаров, запрещенных к ввозу в Россию, заявил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Нет. Все, что было сделано, то сделано", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В среду Совет ЕС принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг сообщил, что правительство внесет президенту предложения о продлении ответных мер на санкции Евросоюза до 31 декабря 2018 года, этот вопрос уже обсуждался с Владимиром Путиным.

Ранее президент Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что США не планируют смягчать санкции против России.

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