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30.06.201710:31
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    Россия

    Россия не будет расширять список продуктов при ответных мерах на санкции

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    В российском правительстве сообщили, что список товаров, запрещенных к ввозу, при ответных мерах на санкции не будет расширен.
    Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Правительство РФ при продлении ответных мер на санкции Запада не планирует расширять номенклатуру товаров, запрещенных к ввозу в Россию, заявил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: Европа мечтает снять санкции с РФ и посылает сигналы

    "Нет. Все, что было сделано, то сделано", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

    В среду Совет ЕС принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг сообщил, что правительство внесет президенту предложения о продлении ответных мер на санкции Евросоюза до 31 декабря 2018 года, этот вопрос уже обсуждался с Владимиром Путиным.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что США не планируют смягчать санкции против России.

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