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    Политика

    Порошенко о санкция против России: США должны играть роль лидера

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (386)

    (обновлено: )4901
    По словам президента Петра Порошенко, США должны играть роль "лидера по координации и объединения трансатлантического сотрудничества, координации санкций в рамках "Большой семерки", и вместе с Европейским Союзом".
    Президент Петр Порошенко дал интервью телеканалам
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что США не планируют смягчить санкции против России.

    Интервью Порошенко
    Канал "Администрация Президента Украины" в Youtube
    Нормандский формат, Минские соглашения и роль США: интервью Порошенко

    "Я хотел бы категорически опровергнуть эту позицию. Мы имели очень обстоятельный разговор и со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, и с лидером демократического меньшинства госпожой Пэлэс о том, что в Конгрессе существует полная поддержка санкций. И дискуссии ведутся исключительно о полномочиях президента США относительно того, может ли президент единолично отменять санкции, потребуется ли определенное обсуждение в Сенате", — подчеркнул Порошенко. 

    Он также отметил, что не видит дискуссии о содержательной части санкций и высказал мнение, что они будут обсуждаться во время визита Трампа в Европу.

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    "Кроме того, США должны играть ту же роль лидера по координации и объединения трансатлантического сотрудничества, координации санкций в рамках "Большой семерки", и вместе с Европейским Союзом. В противном случае эти санкции были бы неэффективными", — считает глава государства. 

    Напомним, Порошенко на прошлой неделе находился с рабочим визитом в США, где у него состоялись встречи с руководством этой страны, в том числе с президентом Дональдом Трампом.  

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