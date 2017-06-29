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    Россия

    Petyа атаковал "Газпром" - СМИ

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (69)

    (обновлено: )9601
    Источник в правительстве РФ и источник, занимающийся расследованием инцидента, сообщили об атаке на компьютеры российского газового монополиста. "Газпром" отказался от комментариев агентству.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Компьютеры российского "Газпрома" были затронуты глобальной кибератакой во вторник, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве РФ и источник, занимающийся расследованием инцидента.

    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Le Figaro: кибератака Petya - первые факты и теневые зоны

    Источники не предоставили подробной информации о количестве зараженных вирусом компьютеров и степени нанесенного ущерба. "Газпром" отказался от комментариев агентству.

    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

    РИА Новости Украина
    Petya идет в атаку: цифры и факты. Инфографика

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