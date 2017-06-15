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    Россия отправила в Донбасс очередной гумконвой

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    Сообщается, что из Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехала колонна МЧС, которая везет более 500 тонн гуманитарной помощи в виде детских продуктовых наборов и медикаментов.
    Отправка гуманитарного конвоя для населения Донбасса. Архивное фото
    RIA News Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Россия направила в четверг утром в Донбасс 66-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций.

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    "В 04.00 из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехала колонна МЧС, которая везет более 500 тонн гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства. По его словам, основную массу грузов составляют детские продуктовые наборы и медикаменты.

    В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. И только после этого они пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск.

    Ранее, напомним, сообщалось, что Россия сокращает гумпомощь для Донбасса

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