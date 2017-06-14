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    МИД РФ: выводить переговоры по Донбассу за рамки "Минска-2" нет нужды

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    Как заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, конфликт на Донбассе - "это внутриукраинский конфликт, и упрощать это до контактов между Киевом и Москвой было бы ошибкой".
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что упрощать урегулирование конфликта в Донбассе только до контактов между Киевом и Москвой было бы ошибкой, сообщает РИА Новости.

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    По его мнению, выводить переговоры по Донбассу за рамки Минских договоренностей нет необходимости.

    "А какая необходимость пускать его (переговорный процесс – ред.) вне Минских договоренностей? Пока это единственная договоренность. У нас работают четыре рабочих группы. И трехстороння контактная группа в Минске, которая собирается регулярно. Поэтому все зависит от тех указаний, которые Киев дает своим представителям", — сказал Карасин, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия и Украина могут прийти к приемлемому решению по урегулированию кризиса в Донбассе вне Минских соглашений.

    "Я хочу подчеркнуть, что это внутриукраинский конфликт, и упрощать это до контактов между Киевом и Москвой было бы ошибкой", — подчеркнул он.

    Как ранее заявил госсекретарь США, "возможно, что правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению в какой-то структуре помимо Минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".

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