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    Кремль о курсе Украины в НАТО: это страна, где идет гражданская война

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    Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС (377)

    (обновлено: )1273141
    На вопрос о шансах Украины вступить в Североатлантический альянс, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "не нам принимать подобные решения".
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Москве с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО и принимают все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственной безопасности; что касается возможности вступления Украины в альянс — это страна, где продолжается гражданская война, но решение принимать Брюсселю, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    Верховная Рада Украины в четверг приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

    "В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Мы считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в Евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защите собственных интересов и собственной безопасности", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова реакция Кремля на стремление Украины вступить в НАТО.

    На вопрос о шансах Украины вступить в альянс, Песков отметил, что "не нам принимать подобные решения". "Но, по сути, это страна, где продолжается гражданская война, в остальном решение принимается в Брюсселе и также в тех столицах, откуда осуществляется общее руководство процессом", — заключил Песков.

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    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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