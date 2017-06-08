Нардеп считает, что Украину не возьмут в НАТО несмотря на стремления

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Украину не примут в НАТО даже несмотря на принятие закона, который определяет членство страны в альянсе в качестве приоритета ее внешней политики, считает один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Верховная Рада Украины в четверг приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

"Сегодня мы стали свидетелями очередного голосования за идеологические вещи, которые, мы уверены, в прикладом плане не будут иметь никаких последствий: никто нас в НАТО не примет, никто не будет даже рассматривать нашу заявку, потому что, по уставу НАТО, когда в стране военный конфликт, в НАТО никто не принимает. Поэтому сегодня была очередная попытка отвлечь внимание общества от важных проблем", — сказал Бойко в ходе общения с журналистами в парламенте, которое транслировал телеканал "112. Украина".

По его мнению, Раде стоит сконцентрироваться на принятии законов, которые позволят улучшить качество жизни граждан и стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

"Мы считаем, что в сегодняшней ситуации, когда народ страдает от экономических потрясений, социальных проблем, парламент должен сконцентрироваться на решении вопросов, которые консолидируют общество, которые поддерживают экономику и дают возможность открыть рабочие места", — добавил Бойко.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита президента Петра Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.