МАК опроверг заявления о "пропаже" секунд на самописцах польского Ту-154

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Никакого исчезновения секундных фрагментов записи с бортовых самописцев Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в 2010 году, о котором заявляли эксперты польской комиссии, не было, заявил в интервью РИА Новости председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Алексей Морозов.

Он отметил, что на воздушном судне было установлено два параметрических самописца: штатный и эксплуатационный ATM-QAR польского производства. При этом установка последнего не была согласована с разработчиками самолета и системы регистрации.

"Расшифровка польского самописца ATM-QAR производилась в Республике Польша. Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы). Возможно, именно это и является источником информации о неких "исчезнувших" 3 секундах", — рассказал Морозов.

Что касается штатного защищенного параметрического самописца, продолжил председатель комиссии, то в отчете МАК приведена полная расшифровка записи.

"Никакие 5 секунд из данной записи никуда "не исчезали". Со всей записью, в том числе и с якобы исчезнувшими секундами, можно ознакомиться и сегодня, посмотрев отчет на сайте МАК – как на русском, так и на английском языках. При этом 5 секунд – это как раз примерно то время, которое прошло от момента столкновения самолета с деревом, приведшего к началу его интенсивного разрушения, до прекращения записи", — отметил Морозов.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы под Смоленском, представила первые результаты своей работы в сентябре 2016 года. Эксперты заявили, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.

Комиссии, как утверждается, удалось получить доступ к полным версиям записей, которые свидетельствуют, что в последние секунды полета у самолета отказали генератор, двигатель и датчики считывания высоты. Министр обороны Польши Антони Мачеревич принял решение о рассекречивании документов, связанных с авиакатастрофой.

Затем, уже в апреле текущего года, польская комиссия распространила новые материалы своей работы. Комиссия возложила вину за произошедшее на российских авиадиспетчеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не представляет возможным согласиться с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров, Россия будет продолжать работу по расследованию произошедшего.

Также в распространенных польской комиссией материалах говорилось о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв. МАК опроверг выводы польской комиссии: техническая комиссия комитета не выявила воздействия на борт взрывчатых веществ.