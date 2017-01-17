Церемония прощания с погибшими при крушении в Черном море Ту-154

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Елизавета Глинка.
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