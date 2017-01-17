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    Церемония прощания с погибшими при крушении в Черном море Ту-154

    Тема:

    Крушение Ту-154. Расследование (109)

    (обновлено: )91
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Могилы погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военнослужащие на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стелы у входа на Федеральное военное мемориальное кладбище в Московской области, где прошла церемония прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море.
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря 2016-го года, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря 2016-го года, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря. В центре - супруг Елизаветы Глинки адвокат Глеб Глинка. Справа - журналист Ксения Соколова.
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Артур Чилингаров на церемонии прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря 2016-го года, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На церемонии прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря 2016-го года, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (третий слева на первом плане) на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
    Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря 2016-го года, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.

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    Могилы погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.

    Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Елизавета Глинка.

    Смотрите также: Основная фаза поисковой операции на месте крушения Ту-154 завершена

     

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