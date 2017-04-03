наверх
03.04.201713:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.08
  • USD27.02+ 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Польша обвинила российских диспетчеров в крушении борта Качиньского

    (обновлено: )176
    Заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек сообщил, что Варшава обратится к РФ с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.
    Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и "третьего лица" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 экс-президента Леха Качиньского в Смоленске.

    В Польше почтили память погибших в авиакатастрофе под Смоленском
    @PremierRP
    В Польше вспоминают авиакатастрофу под Смоленском

    "Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", — сказал заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.

    Он отметил, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

    Самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

    Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Юмористка Елена Воробей. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...