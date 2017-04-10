Вторая польская комиссия по крушению Ту-154 возложила вину на диспетчеров РФ

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Вторая польская комиссия, исследующая причины авиакатастрофы под Смоленском, возложила вину за произошедшее на российскую сторону.

По мнению экспертов, авиадиспетчеры аэропорта ввели пилотов самолета президент Польши Леха Качиньского в заблуждение, сообщив неверное расстояние до ВПП.

"Руководитель полетов не вносил поправок в курс самолета, а главное, не закрыл аэродром и не дал команды уйти на второй круг. (Диспетчер Виктор) Рыженко обманул капитана (Аркадиуша) Протащука (командир самолета польского президента — ред). относительно выхода на глиссаду. Эта информация стала причиной того, что Протащюк был уверен, что у него остается очень малое расстояние до полосы. Это означало, что он должен как можно скорее снизить скорость снижения, чтобы иметь шанс приземлиться", — говорится в материалах второй комиссии, которая в понедельник впервые представила результаты работы.

"Пилот, очевидно, не знал, что установленная глиссада заканчивается за километр до полосы и ведет к катастрофе", — отмечает комиссия. Польские специалисты утверждают, что "Рыженко систематично подавал полякам ложные, заниженные на примерно полкилометра данные о расстоянии до полосы".

Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой. Согласно отчету МАК о результатах техрасследования, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.