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    Россия

    В Госдуме РФ расценили новый удар США по Сирии как агрессию

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    Сирия: США нанесли второй удар (288)

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    Заместитель главы комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин уверен, что вопрос о новом ударе коалиции по правительственным силам Сирии должен быть вынесен на заседание Совбеза ООН.
    Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Удар коалиции по проправительственным силам в Сирии надо рассматривать как агрессию, этот вопрос должен быть вынесен на заседание Совбеза ООН, заявил замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

    Катар
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    Коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе во вторник, говорится в заявлении коалиции. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

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    "Это можно действительно рассматривать как агрессию. Но в результате армия САР, на мой взгляд, имеет право на ответ в отношении кого бы то ни было — США, либо какого-либо другого агрессора", — сказал Швыткин РИА Новости.

    "Если говорить о том, как будет наше государство в данном случае реагировать, на мой взгляд, мы должны вынести вопрос незамедлительно на заседание Совета безопасности ООН", — заявил он.

    По его словам, Россия вправе предложить в СБ ООН резолюцию об осуждении и недопущении подобных действий. "Сам текст резолюции будет исходить из складывающийся ситуации в рамках нанесённого удара", — добавил парламентарий.

    Как сообщалось, в результате удара коалиции США в Сирии погибли двое военных армии САР, еще 15 были ранены.

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