В Госдуме РФ расценили новый удар США по Сирии как агрессию

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Удар коалиции по проправительственным силам в Сирии надо рассматривать как агрессию, этот вопрос должен быть вынесен на заседание Совбеза ООН, заявил замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе во вторник, говорится в заявлении коалиции. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

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"Это можно действительно рассматривать как агрессию. Но в результате армия САР, на мой взгляд, имеет право на ответ в отношении кого бы то ни было — США, либо какого-либо другого агрессора", — сказал Швыткин РИА Новости.

"Если говорить о том, как будет наше государство в данном случае реагировать, на мой взгляд, мы должны вынести вопрос незамедлительно на заседание Совета безопасности ООН", — заявил он.

По его словам, Россия вправе предложить в СБ ООН резолюцию об осуждении и недопущении подобных действий. "Сам текст резолюции будет исходить из складывающийся ситуации в рамках нанесённого удара", — добавил парламентарий.

Как сообщалось, в результате удара коалиции США в Сирии погибли двое военных армии САР, еще 15 были ранены.