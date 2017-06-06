Сирийская армия понесла потери в результате удара США

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В результате авиаударов возглавляемой США коалиции в сирийской пустыне погибли двое военнослужащих сирийской армии, более 15 получили ранения, заявил РИА Новости осведомленный источник с места событий.

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"Двое военнослужащих сирийской армии погибли, свыше 15 получили ранения вследствие ударов авиации США в сирийской пустыне", — заявил РИА Новости информированный источник.

Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе во вторник.

Также стало известно, что во вторник подразделения Корпуса морской пехоты США и вертолеты принимали участие в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков группировки "Исламское государство".