Россияне назвали своих главных врагов

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Россияне считают главными врагами своей страны США, Украину и Германию. Такие результаты показал опрос, проведенный Левада-центром, сообщает Риа Новости.

Людям задали вопрос "Какие пять стран вы назвали бы наиболее недружественно, враждебно настроенными по отношению к России?". Почти 70% указали, что наиболее враждебным государством по отношению к России являются США, при этом 21% респондентов уверены, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном меняются в лучшую сторону.

Кроме того половина россиян назвала в качестве противника страны Украину, а четверть — Германию. Равное количество респондентов (по 24%) посчитали врагами России Латвию и Литву, а еще 21% — Польшу.

Исследование также показало, что наиболее дружелюбно настроенными к России государствами опрошенные считают Белоруссию (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%).

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