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    Заведено дело о "развязывании РФ гибридной войны против Украины"

    (обновлено: )12503
    По данным СБУ, в рамках дела впервые правовую оценку получит информационная составляющая "гибридной войны России против Украины". Сообщается, что СБУ собирала информацию о конкретных "преступных действий российских спецслужб в информационном поле Украины".
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура Автономной Республики Крым по материалам СБУ открыла уголовное производство по "факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины", сообщила во вторник пресс-служба Службы безопасности Украины.

    Петр Порошенко
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    "Открыто уголовное производство по факту развязывания должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АР Крым гибридной войны против Украины. Уголовное производство внесено в единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 437 Уголовного кодекса Украины, а именно ‒ планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий", — говорится в сообщении.

    В нем отмечается, что дело заведено по материалам Службы безопасности Украины. По данным СБ, в рамках дела впервые правовую оценку получит информационная составляющая "гибридной войны России против Украины".

    Сообщается, что СБУ для этого дела собирала информацию о конкретных "преступных действий российских спецслужб в информационном поле Украины".

    Напомним, 27 января 2015 года Верховная Рада обратилась к международным организациям, в частности – ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Российской Федерации "государством-агрессором". 

    Решение о признании России "страной-агрессором" поддержали большинство местных советов.

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